Davide Varriale contro gli autori di Temptation Island per quel video in cui dice di controllare la fidanzata: ma è lui su Instagram?

È bufera su Davide Varriale per alcune frasi pronunciate nella prima puntata di Temptation Island. Il giovane ha raccontato a una delle ragazze single di come lui riesca a controllare la vita della sua fidanzata Serena. Parole che hanno scatenato un putiferio sui social contro di lui, che però si difende, anche se, per regolamento, non potrebbe farlo e attacca gli autori del programma. Ma siamo certi che sia il suo quell’account Instagram?

Perché Davide Varriale attacca Temptation Island

Per capire bene cosa sia successo, bisogna fare un passo indietro a mercoledì scorso, quando è iniziata la nuova edizione di Temptation Island. Davide Varriale partecipa al reality con la fidanzata Serena di cui è gelosissimo. E proprio raccontando a una single il rapporto con la sua ragazza, pronuncia parole piuttosto forti:

“Fortunatamente ho il controllo della sua mente, gli tiro quello che voglio dalla bocca. L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra e niente amiche (…) Se lei vuole uscire con le amiche, io magari la faccio pure uscire però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo io gliela distruggo la serata”.

Discorsi inaccettabili che hanno mobilitato gli utenti del web contro il protagonista del reality. Che però si difende su Instagram e attacca la produzione del programma.

Un profilo fake o un doppio profilo?

La segnalazione arriva a Deianira Marzano: qualcuno si sta spacciando per Davide Varriale su Instagram per attaccare Temptation Island? Sui social infatti sono spuntati post in cui il fidanzato di Serena accusa gli autori del programma di aver tagliato il suo discorso e aver montato un video evidentemente assurdo per alzare gli ascolti del programma.

Secondo Deianira però quel profilo non è un fake, ma sarebbe un secondo account gestito dallo stesso Davide per difendersi dalle accuse che sta ricevendo in rete dopo la messa in onda della puntata. Varriale dunque starebbe violando il regolamento visto che i protagonisti di Temptation Island non possono comunicare con l’esterno fino a quando il programma non sarà finito.

La Marzano è convinta che il fidanzato di Serena si renderà protagonista di altri discutibili discorsi all’interno del villaggio, ma lo avverte: “Noi gli uomini così non li accettiamo nel 2020!”.