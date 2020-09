Bufera su Davide Varriale di Temptation Island

La segnalazione arriva a Deianira Marzano: qualcuno si sta spacciando per Davide Varriale su Instagram per attaccare Temptation Island? Sui social infatti sono spuntati post in cui il fidanzato di Serena accusa gli autori del programma di aver tagliato il suo discorso e aver montato un video evidentemente assurdo per alzare gli ascolti del programma.

Secondo Deianira però quel profilo non è un fake, ma sarebbe un secondo account gestito dallo stesso Davide per difendersi dalle accuse che sta ricevendo in rete dopo la messa in onda della puntata.

Foto: Red Communications