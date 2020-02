Un compleanno da ricordare per Cristiano Ronaldo: cena fuori e regalo da 600 mila euro. Ecco il dono d'amore di Georgina Rodriguez per CR7

Festa a sorpresa con regalo super costoso per Cristiano Ronaldo nel giorno del suo compleanno. Georgina Rodriguez, che si appresta a calcare il palco dell’Ariston, ha voluto sorprendere il suo amato con un dono davvero spettacolare. La modella ha regalato al fuoriclasse portoghese un’auto lussuosissima con tanto di enorme fiocco rosso a impreziosire il tutto.

Compleanno da ricordare per Cristiano Ronaldo

Il 5 febbraio Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo 35esimo compleanno. Per l’occasione ha cenato in un ristorante nel centro di Torino, circondato dalle persone che ama. Al suo fianco non poteva mancare la sua dolce metà, che ha voluto stupire il suo uomo con un regalo straordinario.

Il dono che Georgina Rodriguez ha fatto a CR7 non entrava in un pacchetto, così il calciatore è dovuto uscire fuori dal locale per poterlo toccare.

Come mostra un video pubblicato dalla stessa modella su Instagram, ad attenderlo, parcheggiata per strada con tanto di ficco rosso, c’era una bellissima auto. “Auguri all’uomo della mia vita. Che tu possa trasportare il nostro amore nel tuo regalo” ha scritto Georgina a corredo della clip in cui mostra la sorpresa a Ronaldo.

Una supercar per un super calciatore

Inutile sottolineare che l’auto che Georgina Rodriguez ha regalato a Cristiano Ronaldo per il suo compleanno non è una vettura comune e certamente non è per tutte le tasche.

Si tratta di un vero e proprio gioiellino dei motori: una Mercedes Brabus Classe G con motore a 12 cilindri di 6,3 litri capace di spingersi fino a 270 km/h, dotata dei più moderni e tecnologici accessori che rendono l’auto una vera supercar. Un sogno per molte persone, visto il costo: ben 600 mila euro.