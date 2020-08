Contagi da Covid al Castello delle cerimonie: non ce la fa Rita Greco, vedova di Antonio Polese. Ancora in ospedale il genero Matteo

Lutto alla Sonrisa, il ristorante di Sant’Antonio Abate divenuto famoso per il format sui matrimoni in onda su Real Time. Il Covid ha portato via Rita Greco, vedova di don Antonio Polese, iconico fondatore del Castello delle Cerimonie. Pochi giorni prima di Ferragosto erano stati rilevati tre contagi tra il personale della struttura ricettiva, che era stata chiusa per evitare il diffondersi del virus.

Covid al Castello delle Cerimonie, come stanno gli altri dipendenti

La signora Polese, 80 anni e affetta da patologie pregresse, era stata ricoverata al Cotungo di Napoli, ma si è aggravata e non ce l’ha fatta. Anche Matteo Giordano, marito della figlia dei signori Polese, donna Imma, e volto storico del Castello delle Cerimonie, è risultato positivo al Covid.

L’uomo si trova ricoverato nello stesso ospedale in cui è deceduta la suocera. Le sue condizioni sarebbero buone e l’uomo sarebbe in via di guarigione. Si è infatti in attesa del secondo tampone negativo per poi essere dimesso e tornare a casa.

Complessivamente, a inizio agosto, i casi positivi al coronavirus rilevati alla Sonrisa sono stati 3.

I messaggi dei dipendenti

Quando il Covid ha iniziato a diffondere a Sant’Antonio Abate, il sindaco della cittadina ha disposto la chiusura in via precauzionale della Sonrisa, set del Castello delle Cerimonie.

La struttura, dopo la morte di Antonio Polese, qualche anno fa, è ora in mano alla figlia Imma, che porta avanti l’attività insieme al marito e agli altri storici dipendenti del locale.

Diffusasi la notizia della morte della signora Rita, molti membri dello staff – tutti in buona salute – hanno voluto dedicare un messaggio alla donna, particolarmente amata da tutti.

“Il vuoto che lascerà al Castello sarà enorme, come faremo?” si chiede su Instagram Gaetano Davide.

“Ci mancherai moltissimo ma l’unica cosa che ci consola è che riabbraccerai il tuo amato sposo” scrive Ferdinando Romeo su Facebook.