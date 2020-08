Covid Castello Cerimonie, morta Rita Greco

La signora Polese, 80 anni e affetta da patologie pregresse, era stata ricoverata al Cotungo di Napoli, ma si è aggravata e non ce l’ha fatta. Anche Matteo Giordano, marito della figlia dei signori Polese, donna Imma, e volto storico del Castello delle Cerimonie, è risultato positivo al Covid. L’uomo si trova ricoverato nello stesso ospedale in cui è deceduta la suocera. Le sue condizioni sarebbero buone e l’uomo sarebbe in via di guarigione. Si è infatti in attesa del secondo tampone negativo per poi essere dimesso e tornare a casa.

foto: shutterstock