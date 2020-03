In piena emergenza coronovirus bisogna restare a casa. La moglie Paolo Bonolis però attacca i Vip che fanno appelli: "Facile per voi..."

Nuova provocazione di Sonia Bruganelli su Instagram. La moglie di Paolo Bonolis interviene sul fenomeno del momento: gli appelli social di personaggi famosi che invitano a restare a casa per limitare la diffusione del coronavirus. Uscire solo quando è strettamente necessario, ci ripetono tutti, ed è giusto rispettare queste disposizioni. Ma, osserva Sonia, quanto è dura per una famiglia che non ha le comodità dei Vip?

Coronavirus, la provocazione della moglie di Paolo Bonolis

Spesso criticata per la sua presunta ostentazione di lusso e privilegi, questa volta Sonia Brunagelli diventa paladina della gente comune, di tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà in questo difficile momento.

A differenza di altri suoi colleghi famosi, la moglie di Paolo Bonolis non ha lanciato appelli o fatto dirette video per invitare la gente a stare a casa. Ma sull’argomento è intervenuta comunque, a modo suo.

“Lo sappiamo che bisogna restare a casa ma … ‘Io resto a casa’ lo voglio scritto da chi vive in 50 mq con tre figli e senza tata. Non da persone come me che hanno case a due piani e ville con piscina e fanno la morale a tutti. Grazie” scrive Sonia su Instagram.

La reazione dei follower

Il post della moglie di Paolo Bonolis su Instagram ha diviso i fan della donna. Da una parte c’è chi ritiene che Sonia abbia ragione a sollevare i problemi quotidiani della maggior parte delle famiglie italiane. “Almeno qualcuno è realista, grazie” commenta ad esempio un utente.

Ma c’è anche chi invece crede che l’esternazione della Bruganelli sia inopportuna: “Sonia di solito ti appoggio sempre, ma in questo caso non sono i metri quadrati che salveranno le persone. Bisogna invitare a rispettare le regole, per il bene di tutti” osserva un’altra follower.