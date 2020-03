Coronavirus, Belen e la Vitamina C: utenti furiosi per l’audio bufala

La Vitamina C non ha guarisce dal Coronavirus, ma l'audio diventa virale e ci casca pure Belen, che viene insultata sui social

Anche Belen Rodriguez casca sulla bufala della Vitamina C in grado di sconfiggere il coronavirus. La modella argentina ha contribuito a diffondere una delle tante fake news, smentita dagli esperti, condividendo un audio Whatsapp sulla sua pagina Instagram. E i fan la travolgono di critiche, anche perché il file è ancora reperibile sulle sue IG Stories.

Coronavirus e Vitamina C, la bufale diffusa anche da Belen

“Hanno appurato e accertato che la somministrazione di Vitamina C nei pazienti affetti da coronavirus è fondamentale e sta favorendo la guarigione. Quindi è auspicabile l’assunzione di Vitamina C a scopo preventivo, in bambini, adulti e anziani. Dose consigliata 1 o 2 grammi al giorno”.

È questo il messaggio audio che da giorni è virale su Whatsapp, creando false illusioni in un momento così delicato e drammatico come quello che sta vivendo in nostro Paese. A parlare sarebbe una fantomatica dottoressa di Milano.

La notizia purtroppo non è assolutamente vera, ma in tanti l’hanno condivisa, anche Belen Rodriguez, che l’ha rilanciata su Instagram alla folta platea dei suoi oltre 9 milioni di follower.

La smentita e le critiche

A smentire categoricamente l’effetto preventivo e/o curativo della Vitamina C contro il coronavirus è stato anche il direttore Malattie infettive del Policlinico di Milano, Andrea Gori, che all’Adnkronos ha dichiarato: “Nessuna vitamina C, nessuna terapia con integratori. In questo momento non esiste una profilassi efficace per il coronavirus”.

Appurata l’infondatezza della notizia, l’audio incriminato non è ancora stato rimosso dalle IG Stories di Belen, finita nel frattempo nel tritacarne dei social.

Su Twitter, volano insulti nei suoi confronti e post carichi di incredulità e indignazione. “Queste persone non si rendono conto per niente della risonanza mediatica che hanno!” osserva ad esempio una utente.