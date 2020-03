Belen rilancia bufale su coronavirus

A smentire categoricamente l’effetto preventivo e/o curativo della Vitamina C contro il coronavirus è stato anche il direttore Malattie infettive del Policlinico di Milano, Andrea Gori, che all’Adnkronos ha dichiarato: “Nessuna vitamina C, nessuna terapia con integratori. In questo momento non esiste una profilassi efficace per il coronavirus”.

Foto: Shutterstok