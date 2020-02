Una collaboratrice di Fontana, è stata contagiata dal coronavirus e lui si presenta su Facebook con la mascherina. Polemiche sui social

Una collaboratrice del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è risultata positiva al coronavirus. L’annuncio lo ha detto lo stesso governatore durante una diretta Facebook. Il video però ha sollevato un vespaio di polemiche perché Fontana, per precauzione, si è presentato con indosso la mascherina.

Fontana con la mascherina per prevenire il contagio da coronavirus

Fontana ha voluto comunicare in prima persona il contagio da coronavirus di una donna che lavora nel suo staff. Lei è risultata positiva ai test, mentre il presidente della Lombardia no. Lui però ha deciso di mettersi in quarantena per i prossimi 14 giorni, in via precauzionale.

“Da oggi qualcosa cambierà perché anche io mi atterrò alle istruzioni date dall’Istituto Superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in una sorta di auto-isolamento che soprattutto preservi le persone che lavorano con me” ha dichiarato in diretta.

Quando Fontana ha dato l’annuncio, però, si è presentato agli utenti di Facebook con la mascherina sul viso, attirandosi numerose critiche.

Le critiche sui social

Molti ritengono che l’immagine di Fontana con quella mascherina veicoli messaggi sbagliati. “È stato ribadito fino allo sfinimento che la mascherina deve indossarla chi ha contratto il virus. Fontana la indossa per comunicare che l’ha contratto una sua collaboratrice ma non lui. La mascherina che indossa non serve a nulla. Sono confuso” osserva ad esempio un utente su Twitter.

Qualcuno aggiunge: “Il governatore della Lombardia Fontana inscena un discutibile siparietto indossando in diretta Facebook una mascherina chirurgica che, com’è noto, non protegge in alcun modo dal virus. Che figura imbarazzante”.

Immediata la replica di un’altra utente che invece spiega: “E’ la mascherina che tiene su durante il suo lavoro, essendo in quarantena, nel caso fosse stato contagiato a sua volta, per non infettare qualcuno. Di imbarazzante ci sono tweet come questi”.

Fontana è finito anche nelle grinfie social di Selvaggia Lucarelli che ha cinguettato: “Fontana che annuncia la sua quarantena mettendo la mascherina in diretta fb. È una puntata di Black Mirror”.