L'annuncio di Fontana in diretta Fb

Mascherine protettive introvabili? C’è chi ha la soluzione per realizzarle in casa, con oggetti comuni.

Servono pochi semplici oggetti di utilizzo quotidiano: rotolo da cucina, carta velina resistente, fasce elastiche, un perforatore, nastro di carta, forbici, filo di acciaio rivestito in plastica, un paio di occhiali, cartelle per cartelle in plastica e clip per raccoglitori.

Nel video, i passaggi da seguire. L’importante è lavarsi accuratamente le mani prima di cominciare, disinfettare il ripiano di lavoro e pulire bene gli oggetti che servono.

Ma… funzionerà davvero?

