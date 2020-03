Coronavirus, Chiara Ferragni fa un video boom ma alcuni utenti notano quel dettaglio

Chiara Ferragni ha pubblicato un video a tema coronavirus diventato immediatamente virale sul web, ma che ha fatto arrabbiare i fan. Ecco perché

L’emergenza Coronavirus è ormai l’argomento principale di tv, web e social, tanto che anche Chiara Ferragni ha deciso di fare un video per sensibilizzare i suoi fan. Tuttavia, proprio loro hanno notato un dettaglio sull’influencer che li ha fatti decisamente infuriare.

Il video di Chiara Ferragni durante l’emergenza Coronavirus

Andiamo con ordine. La moglie di Fedez ha postato su Instagram un video nel quale dice la sua sull’emergenza Covid-19.

“Pensiamo un attimo insieme – ha esordito – questa è una situazione veramente orrenda […] Non facciamo cose stupide in questo periodo, sacrifichiamoci un attimo. Anche io sto facendo sacrifici! Ho dovuto cancellare dei lavori, come tutti gli altri. Siamo tutti in questo periodo di m…a! Se ascoltiamo le indicazioni che ci hanno dato, come lavarci le mani ed evitare gli assembramenti di persone, questa epidemia avrà una vita molto più breve. Fatelo per voi stessi. Usate il cervello”.

Quel dettaglio che fa scatenare gli hater dell’influencer

Un messaggio importante e condivisibile, quello lanciato da Chiara Ferragni sull’emergenza coronavirus. Peccato che – i social non perdonano – in tanti hanno notato che nonostante l’appello, lei stessa sia nei giorni scorsi venuta meno a queste regole, dato che ha postato delle foto dalle nevi dell’Alpe di Siusi.

“Ma che ca..o dici proprio Tu che sei appena tornata dalla vacanza in montagna.. sacrifichiamoci?! Ma sai Cosa significa? Un po’ di coerenza gente! Predicate bene ma agite anche nello stesso modo..”, ha scritto ad esempio un utente.

E ancora: “Chiara Ferragni, appena tornata dalla montagna, ci invita a sacrificarci un po’ tutti per il bene comune. Paragona persone che stanno perdendo il lavoro a lei che ‘ha già cancellato dei lavori’ quando con una foto in mutande fatta in bagno ricava abbastanza da comprarsi 2 auto”.

Insomma, una marea di critiche che si è abbattuta sulla fondatrice di The Blonde Salad. E voi? Avete visto il video di Chiara Ferragni sul coronavirus? E cosa ne pensate?

#ChiaraFerragni, appena tornata dalla montagna, ci invita a sacrificarci un po' tutti per il bene comune. Paragona persone che stanno perdendo il lavoro a lei che "ha già cancellato dei lavori" quando con una foto in mutande fatta in bagno ricava abbastanza da comprarsi 2 auto. — 🅻🅰 🆃🆄🅰 🅼🅰🅼🅼🅰 (@MlnMnn) March 7, 2020

Foto: Kikapress