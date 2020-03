Il comitato scientifico convocato da Conte ha vietato le strette di mano e gli abbracci (oltre che i luoghi affollati): ecco cosa suggerisce l'Oms

Il Coronavirus fa paura, non solo agli italiani ma anche a chi li governa: il premier Conte ha convocato a Palazzo Chigi una task force scientifica, che ha stilato alcune nuove regole per proteggere la popolazione (soprattutto i più deboli e fragili) dall’avanzare di questo virus.

Tra queste, la raccomandazione per gli anziani di uscire il meno possibile, di mantenere almeno due metri di distanza nei lughi pubblici e di evitare, sia giovani che anziani, strette di mano, baci e abbracci e i luoghi affollati. Per questo non si esclude la chiusura delle scuole e degli stadi in tutta Italia, anche se sono misure che per il momento si stanno ancora valutando.

Coronavirus strette di mano vietate, su Tik Tok l’alternativa

L’Oms ha aperto da poco un account sul popolarissimo social TikTok, in modo da veicolare i suoi messaggi anche ai più giovani: ad esempio, i modi alternativi per salutarsi senza stringersi le mano.

Perchè rischiare di contaminarsi (e poi magari di infettarsi toccandosi naso e bocca) stringendosi la mano quando si può toccarsi il gomito, il piede, o improvvisare un balletto che mixa le due tecniche?

E’ importante, in questi periodi difficili, stemperare la tensione e strappare un sorriso, anche se non bisogna abbassare la guardia: il Coronavirus ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche un paese organizzato e industrializzato come il nostro, semplicemente perchè il picco del contagio e le relative ospedalizzazioni necessarie potrebbero superare il numero dei posti disponibili nelle strutture (soprattutto in terapia intensiva).

E’ per questo che la politica deve prendere provvedimenti cautelativi, anche impopolari come la chiusura delle scuole, per tutelare il sistema del nostro paese (e i suoi abitanti).

Croce Rossa su Tik Tok con influencer

Anche la nostra Croce Rossa ha deciso di aprire un account su Tik Tok per spiegare anche ai più giovani le “buone pratiche” sulla salute in generale e sul Coronavirus in particolare. Per farlo ha coinvolto anche una tiktokers molto apprezzata, Cecilia Cantarano, che ha messo a disposizione la sua simpatia e i suoi 1,5 milioni di follower per diffondere le regole di buona condotta sul virus!