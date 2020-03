Chiara Ferragni pubblica una foto fuori casa e qualche fan si indigna. "Sei un cattivo esempio" l'accusano. Ecco la replica dell'influencer

Chiara Ferragni presa di mira su Instagram per una foto che la ritrae fuori casa in piena emergenza coronavirus. Qualcuno l’accusa di dare il cattivo esempio, ma l’influencer interviene, mettendo a tacere ogni polemica. Quello scatto, infatti, non è proprio recente…

Chiara Ferragni fuori casa in piena emergenza coronavirus

Difficilmente Chiara Ferragni avrebbe violato le disposizioni sulla quarantena imposta per il contenimento del coronavirus. Lei e Fedez, tra l’altro sono scesi in campo prima persona elargendo una cospicua donazione per sostenere la sanità lombarda, particolarmente sotto stress in questo difficile periodo.

Eppure è bastato uno scatto postato su Instagram dall’imprenditrice milanese per far indignare più di qualcuno. Chiara ha condiviso una foto in cui è all’aperto e alcuni utenti l’hanno criticata aspramente.

“Torna a casa, c’è il coronavirus. Prima dici che dobbiamo stare a casa e poi esci a farti le foto” scrive un follower irritato. “Stai in casa, dai un brutto esempio” aggiunge un altro utente.

La foto è del 2017

Com’è solita fare quando viene ingiustamente attaccata, anche questa volta Chiara ha risposto ai commenti sulla foto incriminata. “E’ una foto vecchia, ma che ti dice il cervello?” ha spiegato con tono piccato.

Nel pomeriggio, poi, la Ferragni ha condiviso una nuova foto in cui si mostra nel suo guardaroba, a casa. A corredo del post, un messaggio di incoraggiamento e condivisione per i fan in questo difficile momento:

Anche se a volte pensiamo che vestirci non sia importante ora che restiamo a casa a tempo pieno, consiglio vivamente di fare qualcosa che ti faccia sentire meglio ogni giorno. Potrebbe essere allenarsi con un video di YouTube, seguire un tutorial di trucco, provare una pettinatura diversa, concedersi un nuovo acquisto online, meditare o indossare qualcosa che ci piace. Per me ciò che ha funzionato finora è stato creare look, meditare, leggere e ancora truccare. Cosa state facendo ragazzi per sentirvi meglio in questi giorni di quarantena?

Ma anche questa volta, nonostante il chiarimento, è spuntato il commento inopportuno: “Vedo che finalmente stai a casa, rispetto a quello che si è visto nella foto di stamattina”.

I fan più affezionati dell’influencer l’hanno subito difesa facendo presente che lo scatto apparso poco prima era stato realizzato nell’ottobre 2017. Insomma, Chiara Ferragni ha semplicemente ceduto a un momento di nostalgia dell’aria aperta, non è uscita di casa contravvenendo alle misure di contenimento del coronavirus. Caso chiuso?