Emergenza coronavirus anche nel Regno Unito e la Regina Elisabetta si mette in quarantena volontaria. Isolamento anche per Carlo e Camilla

Anche la Royal Family britannica prende provvedimenti per prevenire il contagio da Covid-19 dei membri anziani di Casa Windsor. A causa dell’emergenza coronavirus, la Regina Elisabetta, il Principe Carlo e sua moglie Camilla Parker Bowles si mettono in quarantena. Un isolamento ritenuto necessario e precauzionale che li ha portati a cancellare tutti gli impegni pubblici.

Carlo, Camilla e la Regina Elisabetta in quarantena per coronavirus

La diffusione del Covid-19 si sta allargando anche nel Regno Unito e sebbene inizialmente fosse stata sottovalutata dal governo, ora la situazione diventa più seria.

Come noto, il coronavirus può colpire tutti, mettendo a rischio soprattutto i soggetti anziani ed è per questo che la Regina Elisabetta, Carlo e Camilla hanno deciso di isolarsi, mettendosi in quarantena.

“Sono in buona salute, ma lo staff ha pensato che lasciare il centro di Londra sia la misura precauzionale migliore” fanno sapere fonti ufficiali.

Sua Maestà ha lasciato Londra

L’anziana sovrana, prossima a compire 94 anni, si è trasferita nella tenuta di Windsor, dove è solita trascorrere i weekend. Potrebbe far rientro a Londra già nei prossimi giorni ma non parteciperà ad alcun evento pubblico fino a quando l’emergenza non sarà rientrata.

Nei giorni scorsi, la Regina Elisabetta, nonostante il coronavirus, non aveva rinunciato ai suoi appuntamenti, prendendo però piccole precauzioni anti-contagio, come non levarsi mai i guanti. Ora che la situazione è peggiorata in tutto il Paese, è stato deciso di innalzare il livello di protezione, preferendo la cancellazione di tutti gli impegni. Anche Carlo ha annullato i suoi viaggi ufficiali all’estero previsti per fine mese.

In questo periodo dunque a rappresentare la Royal Family, saranno i membri più giovani: Kate e William, ovviamente, e il principe Edoardo e la moglie Sophie.