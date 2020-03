In visita ufficiale in Irlanda, il Principe William incontra alcuni operatori sanitari con cui parla di coronavirus, concedendosi una battuta

Il coronavirus non cambia le abitudini del Principe William e di sua moglie Kate Middleton. I Duchi di Cambridge hanno regolarmente rispettato gli impegni pubblici previsti nella visita di tre giorni in Irlanda, mostrandosi piuttosto sereni. Il secondo erede al Trono del Regno Unito in linea di successione si è anche concesso una battuta sull’emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo.

Il Principe William e la battuta sul coronavirus

Dopo essere stata accolta dal Presidente della Repubblica di Irlanda e dalla simpatica consorte, la coppia reale ha incontrato alcuni operatori sanitari a un ricevimento a Dublino, presso l’ambasciata britannica in Irlanda.

Chiacchierando con un paramedico, il Principe William ha parlato della diffusione del coronavirus in Europa, scherzando sulla paura collettiva del contagio.

“Scommetto che tutti ti dicono: ‘Ho il coronavirus, sto morendo’ e tu rispondi: ‘Ma no, è solo un po’ di tosse’” ha detto il primogenito di Carlo e Diana.

L’autoironia di William

Il Principe William si è anche mostrato interessato a conoscere l’opinione del suo interlocutore sull’emergenza coronavirus, alludendo che la copertura mediatica, forse, sia un po’ eccessiva.

I Duchi di Cambridge non hanno rivoluzionato le loro abitudini e non hanno cancellato appuntamenti in agenda, sebbene si stiano attenendo alle disposizioni della autorità.

William e Kate, durante la visita in Irlanda, hanno incontrato numerose persone alle quali hanno normalmente stretto la mano, sottovalutando, forse, il rischio contagio.

“A proposito, il duca e la duchessa di Cambridge stanno diffondendo il coronavirus, mi dispiace. Lo stiamo tenendo d’occhio, quindi dicci se dobbiamo fermarci” ha scherzato infine il giovane membro della Famiglia Reale, dimostrando una certa autoironia.