Chiara Ferragni voleva mangiare una pizza in un locale di Caserta ma il gestore rifiuta la prenotazione: "Non abbiamo salette private, i clienti sono tutti uguali". Il post infiamma il web

C’è chi dice no. Chiara Ferragni voleva mangiare una pizza in un noto locale del casertano ma il pizzaiolo declina la prenotazione. Motivo? L’influencer voleva un tavolo appartato, eventualità non prevista in quella pizzeria dove i clienti sono tutti uguali.

Niente pizza per Chiara Ferragni

La notizia ha fatto piuttosto scalpore: chi mai si sognerebbe di rifiutare la prenotazione nel proprio locale della donna più seguita su Instagram? Eppure c’è qualcuno che non farà assaggiare la sua pizza a Chiara Ferragni.

Lui si chiama Francesco Martucci ed è il proprietario de I Masanielli, pizzeria di Caserta che di recente è stata inserita al primo posto nella classifica Top Pizza 50.

Proprio per questo, forse, Chiara avrebbe voluto assaggiare la sua pizza, piatto di cui è particolarmente golosa.

Prenotazione rifiutata

Stando al racconto che lo stesso Francesco ha pubblicato su Facebook, le cose sarebbero andate più o meno come segue. In pizzeria arriva una chiamata, dall’altro capo del telefono ci sarebbe Chiara Ferragni in persona che vorrebbe mangiare nel locale casertano.

La prenotazione però non sarebbe andata a buon fine perché la moglie di Fedez avrebbe chiesto di poter consumare il pasto in una saletta appartata. “No, Chiara, non abbiamo un privèe. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo” avrebbe risposto il pizzaiolo.

Il post di Martucci è divenuto subito virale in rete, attirandosi le simpatie di molti utenti, soprattutto quelli che non amano i Ferragnez.

Sarà andata davvero così? Chissà se, visto il clamore mediatico, Chiara vorrà raccontare la sua versione dei fatti.