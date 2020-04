Camilla Parker Bowles vizietto. In chat alle amiche ha confessato. Ecco che cosa fa di nascosto da un anno e mezzo.

La quarantena scatena nuove passioni e c’è chi ne approfitta per approfondirne di vecchie…

Dopo aver scoperto con dovizia di dettagli quali sono i riti mattutini della Regina Elisabetta, giunge oggi la notizia di un “vizietto” che Camilla Parker Bowles, la moglie del Principe Carlo, si starebbe concedendo da circa un anno e mezzo.

Camilla Parker Bowles vizietto da un anno e mezzo

Classe 1947, Camilla, in una call con le amiche tenutasi nelle ultime ore, ha confidato di starsi dando alla danza con grande passione.

Camilla Parker Bowles, Darcey Bussel, ex presidente della Royal Academy of dance e Angela Rippon, in una di quelle video conferenze private tra amiche che in tutto il mondo ormai si stanno tenendo quotidianamente, hanno parlato molto di danza ed è stato così che si è scoperto che la moglie del principe Carlo sta prendendo lezioni di danza “segretamente” da un anno e mezzo.

Un hobby così tanto amato e seguito con costanza che, secondo quanto appreso, porterebbe Camilla a dedicarcisi ogni mattina con movimenti di danza ed esercizi di pilates.

Un segreto che nessuno si aspettava di scoprire da una videochat di amiche, dati i riflettori puntati costantemente sulla famiglia reale.

I segreti non finiscono qui: la duchessa ha anche colto l’occasione per confidarsi sulla sua vita in quarantena con il marito. La coppia è in isolamento in un castello in Scozia. E se sappiamo già che Camilla Parker Bowles approfitta di questo momento per darsi alla lettura, un’altra delle sue grandi passioni, lei stessa ha confidato che il Principe Carlo è alle prese con una enorme mole di lavoro, tanto da definirlo un vero e proprio “maniaco del lavoro”.

Camilla Parker Bowles, per la seconda volta costretta a casa

Per Camilla, non è la prima volta di “clausura”. La duchessa, attuale moglie del Principe Carlo, già in passato si era ritrovata chiusa in casa per un lungo periodo: quando, per evitare i paparazzi che la inseguivano appena appresa la notizia della relazione con il suo futuro marito, era rimasta chiusa a lungo, senza concedersi uscita alcuna.

Non ho mai letto così tanto come in quel periodo della mia vita perché pensavo

Aveva dichiarato poi raccontando la vicenda

se proprio devo restare chiusa qui dentro, almeno voglio fare delle cose positive, come leggere tutti i libri che voglio e imparare finalmente a dipingere, anche se il risultato non è stato dei migliori.

Abituata già ad affrontare quarantene lontanto dal mondo, quindi, Camilla sembra saper reagire bene, dedicandosi tempo e regalandosi hobby costruttivi, creativi e piacevoli.

Camilla, duchessa di Cornovaglia come seconda moglie di Carlo, principe di Galles è membro della famiglia reale britannica. Dal suo secondo matrimonio condivide i titoli del marito come duchessa di Cornovaglia, duchessa di Rothesay, contessa di Chester, baronessa di Renfrew.