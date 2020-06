Giulia De Lellis aderisce al Black Lives Matter pubblica un post nero su Instagram poi lo elimina salvo farlo riapparire...

Pioggia di critiche per Giulia de Lellis che prima si unisce al coro di Black lives matter poi cambia idea. Dalla sua pagina Instagram sparisce il post con lo sfondo nero condiviso in occasione del Blackout Tuesday per poi riapparire nuovamente. In tanti si chiedono cosa sia successo e perché l’influencer abbia apportato questi incomprensibili cambiamenti sui social.

Black lives matter, perché Giulia de Lellis viene criticata

In occasione del Blackout Tuesday, anche Giulia de Lellis seguendo l’onda mondiale del movimento Black lives matter ha partecipato alle iniziative organizzate sui social.

LEGGI ANCHE: — Chiara Ferragni e la gaffe durante la manifestazione del Black Lives Matter a Milano: la foto la mostra mentre…

Personaggi famosi in tutto il mondo hanno pubblicato sulle rispettive pagine Instagram un post senza foto, accompagnato da una immagine nera.

È successo però che qualche giorno dopo, dando un’occhiata al feed dell’influencer romana, qualcuno ha notato che quel post era scomparso. Perché Giulia l’ha eliminato dal suo seguitissimo profilo?

Il post che appare e scompare e riappare

La scomparsa di quel post, esteticamente poco gradevole ma dal significato profondo, ha fatto sorgere dubbi sul reale interessamento di Giulia de Lellis ai valori del movimento antirazzista, nato dopo la morte di George Floyd.

Il sospetto, suggeriscono i più maliziosi, è che l’influencer abbia seguito semplicemente il trend di quei giorni, condividendo, senza crederci veramente, un post popolare in tutto il mondo. Insomma, sarebbe stata la necessità di uniformare il suo comportamento social alla tendenza del momento a spingerla ad aderire al Blackout Tuesday.

Probabilmente, qualcuno glielo avrà fatto notare e lei è ritornata sui suoi passi: poco dopo il post incriminato è magicamente riapparso al suo posto. Tra selfie al mare, a cavallo e insieme al suo Andrea Damante.