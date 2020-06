Black lives matter, critiche per Giulia de Lellis

Pioggia di critiche per Giulia de Lellis che prima si unisce al coro di Black lives matter poi cambia idea. Dalla sua pagina Instagram sparisce il post con lo sfondo nero condiviso in occasione del Blackout Tuesday per poi riapparire nuovamente. In tanti si chiedono cosa sia successo e perché l’influencer abbia apportato questi incomprensibili cambiamenti sui social.

Foto: Kikapress