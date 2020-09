E' la food blogger più amata dagli italiani che ha conquistato sui social e in tv: ma quanto guadagna Benedetta Rossi? Ecco qualche cifra

Dalla cucina di casa sua, ad Altidona, entra con semplicità nelle case di milioni di persone grazie ai social e alla televisione. Ma Benedetta Rossi, la food blogger più famosa d’Italia, non ha ma cambiato stile di vita e abitudini, nonostante la notorietà arrivata grazie alle sue ricette. Seguitissima dai fan, è autrice anche di ben 4 libri di cucina, titolare di un sito internet con canale YouTube e protagonista di una programma televisivo tutto suo. Ma quanto guadagna Benedetta Rossi? Se lo chiedono in tanti, soprattutto da quando è divenuta così famosa, ma farle in conti in tasca non è affatto semplice.

LEGGI ANCHE: Benedetta Rossi, la gaffe in cucina: fan a bocca aperta

Quanto guadagna Benedetta Rossi

A parlare degli introiti che arrivano dalle sue diverse attività, tutte riconducibili alla sua passione per la cucina, è stata lei stessa in una intervista a Gambero Rosso. Non che sia entrata nei dettagli di cifre e numeri, ma ha lasciato intendere che la sua prima fonte di remunerazione sono stati i social. È soprattutto il suo canale su TouTube, che conta 2,29 milioni di iscritti che gli permette di monetizzare attraverso le video ricette.

Rimando in area social, Benedetta è seguitissima anche su Instagram e su Facebook, dove ha rispettivamente 3,3 milioni e 5,9 milioni di followers. Qui, non riceve compensi per i suoi post, ma riesce a guadagnare dalla collaborazione con gli sponsor.

I libri e la tv

Ma per avere un’idea di quanto guadagna, non va dimenticato che Benedetta Rossi è anche la protagonista di un programma televisivo, Fatto in casa da Benedetta, che è approdato di recente su Real Time. Il cachet per il suo coinvolgimento nel cooking show non è noto, ma negli ambienti televisivi, si sa, tende ad essere piuttosto importante. Poi ci sono i libri: la food blogger ne ha scritti già 4, tutti venduti con successo, e ora è in dirittura d’arrivo anche il quinto. E fino a poco tempo fa, Benedetta gestiva anche un piccolo agriturismo, che oggi però è chiuso.

Insomma, da quando ha iniziato a muovere i primi passi sul web, le cose sono molto cambiate nella sua vita, ottenendo fama, successo e qualche soldo in più. Secondo i ben informati, porterebbe a casa circa 200 mila euro annui. Lei però non sembra essersi mai montata la testa: vive sempre nella sua casa immersa nel verde nelle campagne marchigiane e ama rilassarsi tra le braccia del suo inseparabile marito, Marco.