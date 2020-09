Benedetta Rossi quanto guadagna?

Ma per avere un’idea di quanto guadagna, non va dimenticato che Benedetta Rossi è anche la protagonista di un programma televisivo, Fatto in casa da Benedetta, che è approdato di recente su Real Time. Il cachet per il suo coinvolgimento nel cooking show non è noto, ma negli ambienti televisivi, si sa, tende ad essere piuttosto importante. Poi ci sono i libri: la food blogger ne ha scritti già 4, tutti venduti con successo, e ora è in dirittura d’arrivo anche il quinto. E fino a poco tempo fa, Benedetta gestiva anche un piccolo agriturismo, che oggi però è chiuso.

foto: Shutterstock