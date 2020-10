Simpatico siparietto fra Benedetta e suo marito Marco su Instagram: tutto nasce dalla domanda di un follower

Una delle chiavi del successo di Benedetta Rossi è la sua schiettezza e la sua simpatia: la food blogger non si è mai atteggiata ad influencer, nonostante sia sempre prima nelle classifiche dei profili social più seguiti in Italia, davanti a nomi come Chiara Ferragni e Fedez.

Benedetta Rossi cane, ecco la risposta ad una domanda sui social

Tutti i fan di Benedetta Rossi conoscevano il suo cagnolone Nuvola e tutti hanno pianto insieme a lei e Marco la scomparsa di quest’ultimo, rallegrandosi poi per l’arrivo di un nuovo cucciolo, chiamato Cloud in onore proprio di Nuvola.

Prendendo spunto da una domanda dei fan proprio su Cloud, Benedetta e Marco non hanno perso l’occasione per creare uno dei loro simpatici siparietti: “pensi di castrarlo?”, ha chiesto una fan su Instagram e nelle storie Benedetta ha risposto “Te lo meriteresti!”, riferendosi al marito invece che al cane.

Grandi risate e un altro spunto per il “gossippe”, come lo chiamano loro.

Benedetta Rossi e il gossippe

Benedetta Rossi e suo marito Marco sono molto amati sui social non solo per i contenuti che creano e mettono a disposizione, ma anche per la disponibilità nel rispondere alle domande dei followers e per la loro ironia sui temi del “gossip” che spesso li riguardano.

Pur nella loro ingenuità apparente, infatti, Benedetta e Marco sanno bene che il loro nome su internet attira i click e che quindi spesso e volentieri vengono creati contenuti di stampo gossipparo sul loro conto, senza alcun fondamento.

In una delle ultime storie di IG mostrano infatti “orgogliosi” una carrellata di articoli gossip sul loro conto!