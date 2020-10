Benedetta Rossi, un successo fatto (anche) di simpatia

Benedetta Rossi e suo marito Marco sono molto amati sui social non solo per i contenuti che creano e mettono a disposizione, ma anche per la disponibilità nel rispondere alle domande dei followers e per la loro ironia sui temi del “gossip” che spesso li riguardano.

Pur nella loro ingenuità apparente, infatti, Benedetta e Marco sanno bene che il loro nome su internet attira i click e che quindi spesso e volentieri vengono creati contenuti di stampo gossipparo sul loro conto, senza alcun fondamento.