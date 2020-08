Belen Rodriguez e Stefano De Martino si parlano attraverso i social? La singolare coincidenza dei due post apparsi su Instagram

Belen Rodriguez e Stefano De Martino comunicano attraverso i rispettivi post su Instagram? Una curiosa coincidenza ha attirato l’attenzione dei fan sull’ex coppia e c’entra la luna. Il conduttore di Made in Sud ha pubblicato una foto della luna, appunto, e poco dopo la showgirl argentina sembra rispondergli con uno scatto simile.

Belen Rodriguez risposte al post di Stefano De Martino su Instagram?

Tutto parte da un post condiviso dal bel napoletano su Instagram. L’ex ballerino di Amici ha condiviso alcuni scatti dopo il tramonto. Protagonista dell’immagine? La luna che si riflette sul mare. “Aspettando la luna” scrive romanticamente lui.

A sorpresa, qualche ora dopo sulla pagina Instagram di Belen Rodriguez è apparso un post molto simile a quello di Stefano De Martino. Anche la conduttrice di Tu Si Que Vales (che ha rinunciato a parte del cachet…) ha immortalato il romantico satellite della Terra. E ciò che scrive nella caption sembra una risposta a quanto scritto dall’ex marito.

La risposta di Belen

“Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti” si legge nella caption del post di Belen. Nella foto pubblicata su Instagram dalla maggiore dei fratelli Rodriguez, è ritratta proprio la luna, guarda caso. Una coincidenza singolare che potrebbe essere un vero messaggio diretto al suo ex e che sta facendo sognare i fan.

Da quando si sono lasciati (per la seconda volta), Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono più riapparsi insieme. Si sono incontrati velocemente in aeroporto al rientro di lei da Ibiza ma è stato un incontro piuttosto freddo e distaccato. Ora l’argentina è in vacanza con la sorella Cecilia sulla costiera amalfitana e chissà che non si imbatta in Stefano…