Belen Rodriguez fuori controllo? Il gesto mancato a Stefano de Martino: cosa ha fatto quando l’ha incontrato in aeroporto

Belen Rodriguez è fuori controllo e non saluta Stefano De Martino? Spunta un video sul web e poi una Stories arrabbiata firmata dalla showgirl…

La rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è tra le storie che più stanno conquistando l’attenzione del pubblico italiano in quest’estate, ma sul web spunta un video nel quale li si vede insieme: lei sembra fuori controllo e, a quanto pare, non saluta nemmeno il papà di suo figlio Santiago. Ma cosa sarà successo di preciso? Davvero Belen non ha salutato il suo ormai ex?

Belen Rodriguez non saluta Stefano De Martino all’aeroporto?

Andiamo con ordine. Belen e Stefano De Martino si sono incontrati in aeroporto, a Malpensa, dove il conduttore di Made in Sud è andato a prendere il figlio Santiago, di ritorno in aereo da Ibiza insieme alla mamma. Con Belen c’era anche Mattia Ferrari, l’amico che le è stato vicino durante la crisi, ed anche lui si ferma a parlare con De Martino.

Tutto questo è stato ripreso in un video pubblicato da VeryInutilPeople, nel quale si vede chiaramente il bambino che corre verso il papà. Quello che però sta facendo discutere è un particolare un po’ confuso: dalle immagini sembra infatti che Belen Rodriguez non saluti affatto Stefano De Martino.

Guardando bene, infatti, si vede che mentre l’ex ballerino di Amici abbraccia il figlio e poi saluta Mattia Ferrari, Belen pare rifiutare la mano tesa che Stefano le aveva allungato in gesto di saluto. Tra i due quindi la rottura sembra essere ormai qualcosa di totalmente insanabile.

Belen Rodriguez è fuori controllo? La Instagram Stories fa discutere

Ma è al ritorno da Malpensa che Belen Rodriguez è parsa completamente fuori controllo (e arrabbiata nei confronti del suo ex).

“Karma – ha scritto la showgirl nelle sue Instagram Stories – Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”.

Quella di Belen è vera rabbia o una strategia di gossip?

Inutile dire che pare un chiaro riferimento a Stefano De Martino, sebbene ci sia tanto non detto e l’idea che Belen usi questi episodi per alimentare il gossip sulla propria vita è fortissimo. Prima le accuse all’ex marito, poi la smentita sul presunto tradimento della Marcuzzi e infine la frase di oggi…

Stefano De Martino, al contrario, pare molto discreto e probabilmente non risponderà nemmeno a questa provocazione, per mantenere anche la serenità del figlio Santiago. Ma cosa potrà succedere ancora? Come evolverà tutta questa storia?

Foto: Kikapress