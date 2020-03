Valentin rompe il silenzio dopo la lite in diretta con Maria De Filippi ad Amici e scrive un post su Instagram dedicato ai suoi fan. Ecco le sue parole

Non si placano le polemiche dopo la lite tra Valentin e Maria De Filippi durante la scorsa puntata del serale di Amici. Il ballerino è andato via dalla scuola, su invito della stessa conduttrice che gli ha indicato la porta. A distanza di qualche giorno, il giovane ha detto la sua con poche, semplici parole su Instagram.

Valentin parla dopo la lite con Mari De Filippi ad Amici

È con un post su Instagram che Valentin decide di rompere il silenzio dopo quanto accaduto nella scorsa puntata di Amici. Il duro scontro con Maria De Filippi gli è costato caro, tanto che il ballerino ha lasciato il talent show di Canale 5.

“Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare… Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio …. IL CUORE DELLA GENTE” ha scritto a corredo del post in cui ha condiviso una breve clip della lite.

Il pubblico è dalla sua parte

L’idea che un talento come Valentin sia fuori da Amici non va già a molti fan del programma. In particolare, molti telespettatori ritengono ingiusto il trattamento ricevuto dal ragazzo nella puntata del serale.

C’è chi si è comportato peggio di lui, sostengono in tanti, ma è ancora nella scuola, mentre lui è stato accompagnato alla porta.

Valentin è stato sommerso di messaggi di solidarietà e incoraggiamento: “Il vincitore di Amici sei tu” gli scrivono i suoi follower.