Valentin rompe il silenzio

Anche Gheorghe Iancu ha volute dire la sua su quanto accaduto in puntata ad Amici. Pur non apprezzando particolarmente Valentin, il noto coreografo dà ragione ad Alessandra Celentano sulla questione della giuria: “Sono incompetenti”. Seppur la parola può sembrare dura, è in effetti così visto che coloro i quali sono chiamati a valutare i ragazzi non sono né ballerini né coreografi di professione.

Poi difende anche la Celentano dalle accuse di Cannito: “Lei la carriera l’ha fatto e ha ballato anche con me” chiosa.

Foto: Kikapress