La crisi economica da coronavirus si fa sentire anche per Al Bano Carrisi che a Mattino 5 ammette: "La situazione è critica"

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio l’economia del Paese. La chiusura prolungata di molte attività durante il lockdown ha causato perdite non indifferenti e ripartire è davvero difficile. La crisi economica si fa sentire anche per Al Bano Carrisi che, oltre a essere un grande artista, è anche imprenditore. Pur senza piangersi addosso, il cantante di Cellino San Marco, a Mattino 5, ha evidenziato le difficoltà che sta vivendo.

Al Bano Carrisi in crisi economica

Lo sfogo arriva durante Mattino 5. L’inviato della trasmissione condotta da Federica Panicucci riesce a contattare Al Bano Carrisi al telefono e il cantante spiega che anche lui sta risentendo degli effetti della crisi economica.

“Il virus sta facendo danni incalcolabili e non guarda in faccia a nessuno. Come tutti mi trovo in una situazione problematica” esordisce il cantante pugliese.

Da una parte, spiega, c’è lo stop alla sua attività di artisti, con lo stop degli spettacoli dal vivo. “Come artista non posso lavorare” dice. Ma il suo pensiero va alle persone che collaborano con lui, “una cinquantina di famiglie che bisogna mantenere”.

Le perdite economiche ci sono

Come noto, il cantante è anche proprietario della famosa Tenuta Carrisi, nella sua Puglia. Il cantante gestisce un’azienda che produce vino, “che per fortuna va benissimo”, ma anche un albergo e una pizzeria che invece sono chiusi.

Risultato? “Perdite non indifferenti” ammette Al Bano parlando della crisi economica da Covid-19. “Sia chiaro che non sto piangendo miseria – tiene a precisare durante l’intervista telefonica – ma la situazione è critica non solo da me ma in tutto il resto del mondo”.