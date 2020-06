Temptation Island, scoop e retroscena sulle registrazioni del programma

Che estate sarebbe senza Temptation Island? L’emergenza Covid-19 non ha fermato il reality estivo più seguito dal pubblico italiano, ma ne ha stravolto in parte i contenuti. La trasmissione è già in preparazione e riserverà qualche novità per gli affezionati telespettatori, sia nel cast che nella conduzione.

L’Is Morus Relais riapre i cancelli e i primi tronconi sono pronti per ardere e tramutarsi in falò: le riprese della nuova edizione di Temptation Island sono iniziate alla metà di giugno e hanno riunito Nip e Vip Insieme.

Quest’anno, dunque, dovrebbe essere mandata in onda una sola edizione di Temptation Island, in cui coppie di personaggi famosi e persone comune vivranno insieme questa esperienza.

A guidare il pubblico in questo viaggio nelle emozioni tra tentazioni, gelosie ed eventuali tradimenti ci sarà l’amatissimo Filippo Bisciglia. E’ proprio il conduttore a fornire anticipazioni sulle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Tra le coppie di volti noti, ci saranno Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due hanno fatto parlare molto di sé durante la partecipazione della showgirl nella scorsa edizione del GFVip.

Un’altra coppia di celebrità che si separerà per 21 giorni sarebbe quella formata dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso fidanzati da tre anni.

Primi scoop dal relais in Sardegna.

‘A mio parere vedo Antonella Elia e Pietro Delle Piane molto molto innamorati, ma per ora abbiamo fatto solo la presentazione e lo scappucciamento, ora bisogna vedere durante questi 21 giorni se coroneranno il loro rapporto.’, così ha affermato Filippo Bisciglia alla rivista Vanity Fair. Il conduttore ha anche aggiunto: ‘Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Lui ha dichiarato che fino a quando non ha incontrato lei si è sempre divertito, quando conosce Manila decide di non fare più il latin lover ma di mettere radici in questa storia d’amore, qui è la prova del 9, le tentazioni ci sono e sono tante, puoi vedere la tua compagna e il tuo compagno come si comportano quando tu non sei con lui o con lei. Qui davvero scopri il lato B del tuo compagno o della tua compagna, che non è il sedere ma che è a livello caratteriale.’

Una coppia già sostituita?

Si parla anche di una coppia piuttosto singolare: davanti all’iconico falò si dovrebbero sedersi anche Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come Sirius. Però, sembra che questa coppia sia stata sostituita da Francesco Sole e Giulia Cavaglià. L’ex conduttore di Tu si que vales nonchè noto youtuber ha da sempre espresso il desiderio di vivere con la sua fidanzata, ex tronista, questa avventura. Anche Cavaglià si è da sempre espressa favorevole nel fare questa esperienza televisiva dichiarando di fidarsi ciecamente di lui.

Non mancheranno baci focosi

E per quanto riguarda le misure di sicurezza anti Covid19, ogni partecipante, sia per quanto riguarda il cast che per quanto riguarda lo staff coinvolto, ha effettuato ripetuti controlli sierologici e questo da prima dell’inizio delle riprese. I partecipanti, coppie e single, hanno anche rispettato un periodo di isolamento domiciliare precedente all’ingresso nei villaggi; i trasferimenti sono avvenuti in maniera protetta. Lo staff coinvolto, tecnici, produzione e redazione, vive in isolamento all’interno del resort dove ci sono i villaggi dei partecipanti, portando avanti una vera quarantena prolungata. Quindi, niente mascherine per i fidanzati e i corteggiatori/corteggiatrici e pertanto possiamo aspettarci anche baci focosi durante questi 21 giorni di programma.

Quando inizia Temptation Island?

Secondo Blogo, la data di partenza del programma era stata inizialmente fissata per il 7 di luglio; al momento, la volontà Mediaset sarebbe però quella di anticipare ancora la trasmissione.

Come rivelato dal portale, Temptation Island Vip andrà dunque in onda con la sua prima puntata a partire dal prossimo 2 luglio, con l’idea di proseguire per i due mesi estivi e lasciare campo libero alle trasmissioni di fine estate. Non solo; in caso che l’ufficialità dei partecipanti venga data in tempo, rimane aperta la possibilità di spostare tutto ulteriormente al 30 giugno.