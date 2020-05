Sostenibilità: la sensibilizzazione parte dai social con #nonsovoi

Come adottre uno nostro stile di vita che guardi alla sostenibilità ambientale? Ne parliamo ad Ore15 con i creatori di #nonsovoi su Instagram

Sostenibilità e benessere. Perché “tornare alla normalità” quando possiamo provare a migliorarla? Ripartiamo dal nostro pianeta. Consigli pratici per migliorare la nostra quotidianità nel segno della sostenibilità. In quarantena si è parlato di decrescita, riusciremo a mantenerla anche in fase 2? Quali sono i comportamenti da adottare per migliorare la nostra gestione quotidiana rispettando l’Ambiente?

Ne parliamo con Matteo Giulietti, creatore di Nonsovoi e Veronica Anti co-founder di Foresee Agency, ospiti di Ore15.

