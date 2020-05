Serie Tv ieri, oggi, domani: consigli per series addicted

Fra flop ed eterni amori, le serie tv di ieri, oggi e domani ci hanno tenuto compagnia in quarantena e siamo sicuri che continueranno a farlo in futuro.

Partendo dai grandi classici come Twin Peaks e X-Files, in tanti abbiamo recuperato serie incredibili. Tuttavia, come ben si sa, il filone delle serie tv sta prendendo sempre più campo e tante sono le novità.

Dalle docu-serie ai grandi cult, che cosa bolle in pentola per la stagione in arrivo?

Ne abbiamo parlato su Funweek nella puntata di Ore 15:00, ospite Paola Schettino Nobile, editor e video reporter… series addicted!