Vivi e lascia vivere, anticipazioni ultima puntata: cosa ci svela Giampiero De Concilio

Programmazioni TV: finita la stagione, parte il palinsesto estivo, ne parliamo con Giampiero De Concilio, star di Vivi e Lascia Vivere.

Vivi e lascia vivere, stasera l’ultima puntata su Rai1: abbiamo intervistato ad Ore15 l’attore Giampiero De Concilio. Gli abbiamo chiesto della sua esperienza al fianco di Elena Sofia Ricci in questa fiction e anche qualche dettaglio sul futuro.

Abbiamo inoltre scandagliato le programmazioni TV in vista dell’estate. Finita la stagione, parte il palinsesto estivo. Fra repliche e le nuove stagioni dei reality più amati, ce n’è per tutti i gusti. Ne parliamo con Alessia Malorgio, responsabile editoriale di Funweek.

Cosa c’è nel futuro della televisione? I nostri schermi saranno ancora parte delle nostre abitazioni e della nostra vita quotidiana? Fra design e intelligenza artificiale, Ilaria Congiu di Evolvemag ci racconta le innovazioni della Tv a 90 anni dalla sua invenzione.

Per tutti i fan che vogliono scoprire cosa accadrà in Vivi e lascia vivere, non perdete l’intervista a Giampiero De Concilio: buona visione!

