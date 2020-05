Metodi naturali per ritrovare l’equilibrio nella Fase 2 grazie alla naturopatia

Cos'è la naturopatia? Come può aiutarci in questa Fase 2? I metodi naturali per ritrovare equilibrio e una ricetta speciale per la primavera.

Alla ricerca di metodi naturali per ottenere energia? Volete salute, bellezza, benessere nel segno della natura? Abbiamo chiesto consigli ad un esperto.

Spezie, segreti, ingredienti naturali per affrontare al meglio la fase 2, la nuova stagione di vita e metereologica, nel segno del benessere. Tutti i segreti svelati dalla naturopatia con il biologo e naturopata Stefano Censani, direttore tecnico di Salugea, ospite di Ore15 su Funweek.

LEGGI ANCHE >>> Bambini e adolescenti, Fase 2: come spiegare il distanziamento sociale?

Naturopatia: che cos’è?

Come il nostro ospite ci ha spiegato, la naturopatia è una gamma di attività e metodiche che possono essere usate per il riequilibrio del proprio benessere fisico e mentale. Può comprendere fitoterapia, aromaterapia, addirittura la musicoterapia e la meditazione, per esempio. Il naturopata parte dall’esigenza delle persone, le ascolta e utilizza le varie metodiche mirando al benessere a livello olistico.

Nel corso dell’intervista, Stefano Censani suggerisce diversi metodi naturali e prodotti primaverili per affrontare non solo la nuova stagione ma anche il passaggio dalla quarantena alla fase 2, sia fisicamente che emotivamente.

Consigli per rimetterci in forma, gli ingredienti per affrontare questo passaggio di stagione – che speriamo unico nella storia.

Ci lascia anche la ricetta per un estratto che ci darà tanta energia grazie ai micronutrienti dei suoi ingredienti: melograno, barbatietola rossa e broccolo. Per il gusto si possono aggiungere spezie o aromi, come il succo di limone, ma – attenzione – lo zucchero non vale!