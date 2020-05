Bambini e adolescenti, Fase 2: come spiegare il distanziamento sociale?

Come parlare ai bambini e agli adolescenti di questa Fase 2? Parliamo di distanziamento sociale, compiti e affetto con la psicologa infantile.

Anche per bambini e adolescenti ha inizio la Fase 2. Si torna alle passeggiate e si prospettano sempre più lezioni online. Dopo due mesi a stretto contatto, cosa è cambiato?

Alcuni genitori si chiedono come affrontare questa nuova fase con i bambini, come spiegargli la situazione e come parlargli del futuro.

Ne abbiamo parlato su Funweek Ore 15.00 con la Psicologa infantile Dott.ssa Maria Fiorentino.

