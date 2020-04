Fumetti e graphic novel: da dove iniziare? Ecco i consigli per chi vuole iniziare a leggere o a disegnare

L'artista e fumettista Virginio Vona ci fa da guida nel coloratissimo mondo dei fumetti e delle graphic novel. Ecco cosa ci ha raccontato

Alla riscoperta dei fumetti con Virginio Vona ospite di Ore 15 su Funweek. Un nuovo mondo da vivere per tutti i gusti. Dai collezionisti ai neofiti ecco che cosa leggere o ri-leggere. O come trovare l’ispirazione per iniziare a disegnare.

L’arte dei fumetti: una intervista a Virginio Vona

Romano, classe 1969,Virginio Vona vive in Francia dai primi anni Duemila. Ci ha raccontato come una notte gli è venuta in sogno l’idea per il personaggio Fenice, protagonista del fumetto omonimo. Per scoprire tutto sulla sua carriera e ascoltare i suoi consigli sui fumetti, potete vedere il video!

A telecamere spente, invece, Virginio ci ha mostrato la sua ultima opera, dal titolo “covid 19 the titanic battle of Esclepius”. Infatti questo splendido artista non fa solo fumetti, anzi: gli piace spaziare e dipingere su grandi tavole nel suo atelier.

L’opera è dedicata a tutti i medici e gli operatori sanitari che in questo momento sono in prima linea per aiutare tutti i malati e le loro famiglie a sconfiggere il coronavirus. Virginio Vona vorrebbe, al termine della pandemia, donare questo quadro ad uno degli ospedali del Nord Italia, dove si è sofferto di più.