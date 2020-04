Cartoni Animati a confronto: da Lady Oscar a Ken il guerriero, quali vedere con i figli

Come sono cambiati i cartoni animati?Quali vedere durante questa quarantena? Ce lo racconta Gianluca Falletta

Da I Cavalieri dello zodiaco a Lady Oscar passando per Holly e Benji e Ken Il Guerriero. Cartoni animati cult che hanno accompagnato l’adolescenza di molti adulti e che oggi forse verrebbero in gran parte censurati.

Come sono cambiati i cartoni animati? Quali vedere insieme ai propri figli durante questa quarantena? E ancora, è corretto proporre oggi dei prodotti realizzati in modo specifico per un target o forse era più istruttivo vederli meno edulcorati e rivolti ad un pubblico di tutte le età?

Ne abbiamo parlato con Gianluca Falletta il papà del cosplay in Italia e ovviamente gli abbiamo chiesto come tutto è cominciato!

