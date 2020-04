Fine quarantena: stress e paure spiegate dallo psicologo

Vicini alla fase due: questi mesi non sono stati facili e la fine della quaratena porta con se' inquietudini. L'opinione dello psicologo

A fine quarantena la vita non sarà come prima. Per ora ci accingiamo a entrare nella fase 2 e sono moltissime le domande che ci poniamo. Si riparte davvero? Quali sono le paure? Quali gli strascichi portati dalla quarantena?

I consigli dello psicologo per affrontare la fase 2 e il prossimo (speriamo) ritorno alla normalità. Ne abbiamo parlato oggi su Funweek ore 15.00 con Andrea Vaglica, psicoanalista e sessuologo.

Buona visione!

