Problemi di sonno? Ecco i consigli dell’esperto

Quarantena e sonno: chi dorme troppo, chi dorme troppo poco. Come e quanto dormire? Consigli, trucchi e buone pratiche per rendere il nostro sonno efficace […]

Quarantena e sonno: chi dorme troppo, chi dorme troppo poco. Come e quanto dormire? Consigli, trucchi e buone pratiche per rendere il nostro sonno efficace e rigenerante. Ne abbiamo parlato con il Prof. Dr. Sergio Garbarino (Sonno Medica), membro del consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di medicina del Sonno (AIMS).

Tanti consigli su cosa fare e non fare, cosa mangiare e cosa no prima di andare a dormire, su come comportarsi in caso di colpi di sonno.

Buona visione!

LEGGI ANCHE >>> Vacanze estive 2020: torneremo a viaggiare?