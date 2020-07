Festival di Teatro Medievale di Anagni: la finestra sull’eccellenza e sull’arte italiana

Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni 2020 - dal 20 al 29 agosto si rinnova l’appuntamento con il nostro patrimonio culturale nel segno del teatro, della musica, della lirica

Dal 20 al 29 agosto 2020 Anagni (FR) si conferma Città Teatro con l’ormai tradizionale appuntamento con il grande teatro del XXVII Festival di Teatro Medievale e Rinascimentale che torna ai piedi dello scenografico Duomo.

Festival di Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni 2020

Il Festival, in Piazza Innocenzo III, torna nella cittadina laziale per offrire ancora una volta una finestra sull’eccellenza italiana, su quella cultura alta portata in forma gratuita al territorio per offrire una narrazione del nostro patrimonio attraverso il teatro, la musica e la lirica.

Ospiti di quest’anno: in scena Francesco Montanari, Giuseppe Zeno, Stefano Reali, Antonio Andò, e poi ancora Pino Micol, Ludovica Modugno e tanti altri, per un festival che sarà dedicato a Flavio Bucci, già ospite nelle passate edizioni, Ezio Bosso ed Ennio Morricone.

Ospite a Ore15, il direttore artistico del Festival, Giacomo Zito ci ha raccontato cosa prevede il programma di questa nuova, magnifica edizione.

