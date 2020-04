Bufale, fake news, informazione e bulimia di notizie… un vero labirinto in cui ci si può perdere! Che cosa, quanto e come leggere sul coronavirus? Come riconoscere le false notizie? Come scegliere una fonte ed entro che limite affidarsi alle previsioni? Ne parliamo con il giornalista d’inchiesta Simone Toscano, inviato di Quarto Grado.

Nel corso dell’intervista per la nostra rubrica Ore 15, si parlerà anche di debunking: sapete cos’è? Tutto quello che volete sapere è nel video: buona visione!