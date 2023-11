Bruno Vanzan crea un nuovo cocktail che prevede l’utilizzo di SodaStream: ecco il ‘Whisky & Soda Klaus Edition’.

Bruno Vanzan firma e crea un cocktail per SodaStream. Il nome del cocktail è Whisky & Soda Klaus Edition e comporta, ovviamente, l’utilizzo di SodaStream. Di seguito, la ricetta.

Gli ingredienti:

5cl whisky infuso agli amaretti

8cl di soda realizzata con SodaStream

Un chunck di ghiaccio

guarnizione: botton di arancia

Il procedimento è semplicissimo perché eseguito con tecnica Build over ice: gli ingredienti vengono versati direttamente nel bicchiere pieno di ghiaccio per poi mescolare delicatamente con il bar spoon prima di servire.

SodaStreamArt è il nuovo gasatore dal design in stile retrò, per trasformare l’acqua del rubinetto in acqua frizzante e bevande deliziose in modo semplice e sostenibile, riducendo l’uso di plastica monouso. SodaStream Art dispone di un’elegante leva per un livello di gasatura personalizzabile dell’acqua e funziona senza elettricità. Disponibile sul sito e su Amazon.

L’obiettivo è rendere più sostenibili e di design le prossime festività (e la vita di tutti i giorni). L’idea regalo perfetta. Art è vincitore del premio 2021 Good Design che offre un’esperienza d’uso unica per trasformare l’acqua del rubinetto in acqua frizzante e bevande deliziose in modo semplice e sostenibile, riducendo l’uso di plastica monouso. Disponibile nei colori bianco e nero, è dotato del nuovo cilindro CQC a incastro rapido e del sistema Snap-Lock per un facile inserimento della bottiglia PET lavabile in lavastoviglie.