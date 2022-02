Zelensky ha vietato di appenderle in tutti gli uffici: il bellissimo gesto del Presidente ucraino

Il gesto che il Presidente dell'Ucraina Zelensky compì nel 2019 subito dopo la sua elezione fa il giro del mondo: ecco cosa proibì

In questi giorni concitati di crisi internazionale abbiamo imparato a conoscere Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina: in queste ore spunta una notizia su un gesto da lui compiuto circa tre anni fa, al momento della sua elezione a primo cittadino del Paese est-europeo. Ma di cosa si tratta?

LEGGI ANCHE :– Rita Dalla Chiesa, il dubbio sugli aiuti all’Ucraina: ‘non sono previsti corridoi umanitari sicuri’

Appena eletto presidente dell’Ucraina, Zelensky si rese protagonista di un bellissimo gesto simbolico nei confronti del suo popolo. Ecco quale. Photo Credits: Shutterstock

Il primo gesto di Zelesnky dopo l’elezione a presidente dell’Ucraina

Andiamo con ordine. Nel 2019, subito dopo la sua elezione, Volodymyr Zelenski si rese protagonista di un gesto “di rottura” con la vecchia politica.

“Per favore – disse nel suo discorso di insediamento – davvero non voglio che appendiate il mio ritratto sui muri dei vostri uffici. Perché un presidente non è un’icona e non è un idolo. Un presidente non è un ritratto. Appendete le immagini dei vostri figli e prima di prendere ogni tipo di decisione, guardate nei loro occhi“.

Le parole del 2019 fanno oggi il giro del mondo

Inutile dire che queste sue bellissime parole stanno facendo il giro del web proprio oggi che la sua immagine di Presidente dell’Ucraina viene trasmessa dai telegiornali di tutto il mondo, tanto da essere diventato un uomo politico familiare ai più.

In molti però stanno mettendo una certa enfasi su quel gesto di Zelensky, sulla volontà di eliminare i suoi ritratti dalle pareti degli uffici ucraini, come a voler eliminare per sempre ogni retaggio del culto della personalità che tanto male ha fatto in passato (e continua a fare con i suoi strascichi) all’Est Europa.

In ogni caso, anche diversi personaggi Zelensky ha vietato di appenderle in tutti gli uffici: il bellissimo gesto del Presidente ucrainoapprezzando le parole del suo Presidente, diffondendole sui social.

Photo Credits: Shutterstock