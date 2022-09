Venezia, il panorama più bello non è dal campanile di San Marco: dove andare per una vista unica sulla città

Sapete che la vista più bella di Venezia non è quella dal campanile di San Marco? Ce n'è un'altra mozzafiato: tutti i dettagli

Venezia è stata la cornice del Festival del cinema e proprio ieri si è conclusa la settantanovesima edizione che si è rivelata un vero successo. Il red carpet, però, non è stato l’unico dettaglio da seguire, in quel posto magico sono tanti i luoghi da scoprire e di cui rimanere esterrefatti.

LEGGI ANCHE:–Venezia, la città dei mulini scenografica: dove si trova e cosa vedere

Venezia, non solo San Marco: la vista mozzafiato, dov’è

Quando si parla di Venezia, sono tanti a fare riferimento al campanile di San Marco e alla sua bellezza incontenibile. In realtà, nella città più elegante e stilosa d’Italia ci sono molti luoghi incantati da vedere. Primo tra tutti il campanile di San Giorgio Maggiore, sull’isola omonima.

Alto 75 metri, chi riuscirà a salire potrà ammirare la città da un altro punto di vista: dal Palazzo Ducale a nord alla Basilica di San Marco e la Dogana fino alla laguna sud. Il tutto in un’atmosfera più silenziosa rispetto al solito caos della piazza principale.

Altri posti magici e poco conosciuti

I turisti, una volta arrivati a Venezia, dovranno lasciarsi travolgere dalla bellezza della città e di luoghi pazzeschi e meno conosciuti. Tra questi ricordiamo la via della seta, un lungo tragitto che dall’Italia arrivava fino alla Cina. Qui, i più curiosi potranno farsi avvolgere dal tessuto morbido che per anni è stato la ricchezza della città. Proprio sul percorso è possibile recarsi in una delle botteghe storiche.

Poi ancora, il giardino dell’Eden, che, nonostante abbia un nome che rimanda alla volta celeste, non ha alcun legame con essa ma con il suo primo proprietario Sir Frederic Eden.

Il canale sotterraneo è un’altra chicca della città. Situato sotto il coro della Chiesa di Santo Stefano e parte del Rio del Santissimo, quando si presenta l’alta marea è necessario fare attenzione a tenere la testa bassa per non toccare.

Insomma, Venezia è uno dei posti più suggestivi e caratteristici dell’Italia dove l’atmosfera magica non può fare a meno conquistare i milioni di turisti che ogni anno si cimentano nel visitarla.

FOTO: SHUTTERSTOCK