Amatissima dal pubblico, che avrebbe voluto vederla sul palco dell'Ariston: Vanessa Incontrada non ci sarà, ma i motivi sono principalmente lavorativi

In molti si aspettavano di vedere Vanessa Incontrada nella parata di conduttrici, attrici e donne di spettacolo che affiancherà Amadeus nel Sanremo numero 70: durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale però il nome della Incontrada non è spuntato e ci si chiede come mai, visto che Vanessa è amatissima dal pubblico Rai.

Vanessa Incontrada Sanremo 2020, ecco perchè non ci sarà

Non sappiamo se ci siano stati contatti effettivi fra Vanessa Incontrada e il direttore artistico Amadeus, ma di certo quello che ha tenuto lontana l’attrice spagnola dal palco dell’Ariston sono stati i suoi molti impegni: se fosse stata più libera, lavorativamente parlando, probabilmente Amadeus l’avrebbe scelta insieme alle molte altre donne che passeranno a fianco a lui durante la kermesse, anche per l’importanza del messaggio contro il body shaming di cui Vanessa si è fatta portatrice.

LEGGI ANCHE: –Vanessa Incontrada acqua e sapone senza ritocchi, la foto fa esplodere il web: come si mostra sui social

La Incontrada ha però in effetti una agenda fitta di impegni, a partire da una tournèè teatrale che la vedrà protagonista per il 2020 e il 2021: si tratta di una commedia dal titolo “Scusa ti richiamo… sono in riunione”, scritto da Gabriele Pignotta, che esordirà proprio a febbraio a Follonica, in provincia di Grosseto.

Inoltre il 2020 sarà per Vanessa un altro anno ricco di fiction: si inizia a febbraio su Raiuno con “Come una madre”, ma lei stessa ha confermato a “Tv sorrisi e canzoni” che girerà in aprile un film drammatico (sempre per la Rai) e che a settembre la aspetta un altro set, mentre in estate è confermato l’appuntamento ormai classico con i Wind Music Awards.

Vanessa Incontrada su Instagram: la malinconia…

Un anno pieno di impegni e soddisfazioni per Vanessa, che però non rinuncia a mostrare al pubblico anche la sua vena malinconica: il suo ultimo post su Instagram infatti parla proprio di questo stato d’animo.

Il pubblico, che la segue e la sostiene da anni, anche in questo caso l’ha ricoperta di incoraggiamenti e complimenti: quello che aspetta Vanessa, Sanremo o no, è sicuramente un anno ricco di soddisfazioni!