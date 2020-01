CR4, Valeria Marini furiosa per gli insulti di Elia e Zequila: nel mirino anche Alfonso Signorini

Valeria Marini è stata oggetto di critiche non molto felici sul suo aspetto fisico dopo l'incontro-scontro con Rita Rusic al Gf Vip: a CR4 replica così e tira in ballo anche Signorini

Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello per confrontarsi con Rita Rusic, accusata di averla infangata per anni: il confronto tra le due donne è stato carico (anche se forse ci si aspettava di più), con il momento top dell’estrazione della documentazione dal reggiseno della Marini.

Il “bello”, se così si può dire, è venuto dopo: Antonio Zequila ed Antonella Elia hanno confortato la Rusic dopo lo scontro e non hanno lesinato offese verso la Marini, definita “un cesso” con “un cu.. tanto”. Ovviamente ai telespettatori non è sfuggita una virgola e le parole dei due sono state stigmatizzate in rete, soprattutto perchè si è trattato di vero e proprio body shaming gratuito verso Valeria.

Valeria Marini furiosa a CR4

Ospite a CR4, da Piero Chiambretti, Valeria Marini ha visionato la clip con tutti gli insulti rivoltale da Zequila ed Elia e l’ha presa con sportività, lanciando però una frecciata anche all’amico Alfonso Signorini.

“Alfonso sta portando il Grande Fratello Vip verso argomenti e messaggi più di qualità e di rispetto. Questo fatto non mi sembra che rientri nel rispetto per gli altri. Poi è stato eliminato un concorrente una puntata prima per frasi molto irrispettose. Quindi, se vuoi parlare di rispetto, anche gli altri concorrenti devono adeguarsi”, ha detto la Marini, proseguendo poi: “che poi non è stata solo l’Elia, ma anche quell’altro, la mutanda, il mutanda come si chiama? Quello lì. Io comunque volevo dire solo una cosa, che il GF è verità e la verità esce sempre fuori in quella casa. Come sei davvero si vede e non ti puoi nascondere”

Stavolta Valeria Marini ha ragione da vendere e le parole di Zequila e di Antonella Elia non sono giustificabili: è pur vero però che il pubblico vede e valuta e non sempre c’è bisogno di un intervento di “censura” da parte del Gf, che deve essere limitato ai casi più gravi.

CR4, anche Malgioglio contro Valeria

Cristiano Malgioglio, sempre durante CR4, ha fatto presente alla Marini che i chiarimenti con la Rusic potevano avvenire tranquillamente anche fuori dalla casa del Gf Vip, ma la showgirl ha voluto ribadire che visto che l’offesa era stata pubblica, dovevano esserlo anche i chiarimenti.

Anche qui il ragionamento di Valeria non fa una piega!