Nicola Vivarelli, in arte Sirius, sta catalizzando l'attenzione del pubblico di Uomini e donne: continuano le serrate "indagini" social su di lui e vengono a galla diverse sorprese...

L’identità di Sirius, al secolo Nicola Vivarelli, è stata svelata dal suo ingresso in studio per corteggiare Gemma Galgani: da subito però sono scattate le “indagini” per capire chi sia veramente Sirius e cosa ci sia dietro la sua scelta di corteggiare, lui 26enne, una donna di 70 anni.

LEGGI ANCHE: — Quel bacio di Sirius a Tina Cipollari: cosa è successo tra i due. Il video del momento

Uomini e donne Sirius smascherato? Ecco cosa si è scoperto

Dal profilo Instagram di Sirius/Nicola è stato subito evidente che il ragazzo, oltre che ufficiale di Marina, è anche un modello iscritto ad un’agenzia di moda: da questo primo indizio i telespettatori hanno subito iniziato a sospettare scarsa buona fede da parte sua, anche perchè nelle ore successive alla messa in onda il profilo è stato modificato e il tag dell’agenzia è sparito.

In sua difesa ha però parlato il titolare dell’agenzia, intervistato da Fanpage, che ha chiarito di essere stato lui a chiedere a Nicola di togliere il tag, infastidito dai moltissimi messaggi che chiedevano se il corteggiamento di Gemma da parte di “Sirius” fosse organizzato dall’agenzia. Il titolare ha dichiarato di non saperne nulla ed ha aggiunto che, parlando con Nicola, questo gli è sembrato realmente interessato alla Galgani.

Ma andiamo avanti: Deianira Marzano ha invece mostrato ai suoi follower che Nicola in passato aveva un altro account Instagram, dove pubblicava anche foto “scherzose” e dove, sotto a una foto del torso nudo, compariva l’hashtag #gay (anche se sembrava, ad onor del vero, più una battuta che altro).

Nicola pubblicava foto di questo livello su Instagram e ora parla di volgarità? Patetico e Falso! #uominiedonne pic.twitter.com/aSl4W3GzeS — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) May 5, 2020

Sirius, parla l’ex fidanzata

Fanpage ha raggiunto anche Chiara, una ex fidanzata di Nicola, che ha accettato di parlare di lui: la relazione risale al 2014 e la ragazza ha affermato che all’epoca era un po’ “infantile” e che lei è stata la sua prima fidanzata. Ha poi raccontato che già in quel periodo Nicola aveva provato a partecipare a Uomini e donne facendo un provino in discoteca insieme a lei (quando non erano ancora fidanzati) e che era rimasto male di non essere stato richiamato.

“Non credo in questa relazione“, ha detto schiettamente Chiara “penso che punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passa per la testa”