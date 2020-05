Sirius è Nicola Vivarelli

Fanpage ha raggiunto anche Chiara, una ex fidanzata di Nicola, che ha accettato di parlare di lui: la relazione risale al 2014 e la ragazza ha affermato che all’epoca era un po’ “infantile” e che lei è stata la sua prima fidanzata. Ha poi raccontato che già in quel periodo Nicola aveva provato a partecipare a Uomini e donne facendo un provino in discoteca insieme a lei (quando non erano ancora fidanzati) e che era rimasto male di non essere stato richiamato.

“Non credo in questa relazione“, ha detto schiettamente Chiara “penso che punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passa per la testa”