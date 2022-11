Trentino-Alto Adige, in questo borgo potrai camminare tra mille presepi: il suggestivo evento natalizio

Siete amanti del Natale e del presepe? In Trentino-Alto Adige c'è un borgo dove poter ammirare mille presepi fatti a mano

Il Natale sta per arrivare e sono tanti coloro che nel periodo più magico dell’anno si concedono qualche gita fuori porta alla scoperta di borghi caratteristici per l’Italia. Che sia durante le vacanze natalizie o in altre occasioni, sono sempre di più i turisti in giro per il nostro Paese che si lasciano incantare dalla bellezza dei luoghi e godono di tante iniziative organizzate dai cittadini.

Natale, il paese italiano dai mille presepi: dov’è

In Trentino-Alto Adige, precisamente ad Ossana, ogni anno sarà possibile ammirare la bellezza di mille presepi in giro per il paese. Per Natale 2022 è prevista la visita dal 26 novembre all’8 gennaio 2023. Nello specifico, si tratta di un percorso nel quale potersi immergere, partendo dalla stella cometa allestita al centro di Ossana, fino ad arrivare lungo i vicoli del borgo per poi giungere alle mura del Castel di San Michele.

I presepi vengono realizzati da tutti coloro che vogliono collaborare e ogni pezzo è fatto interamente a meno. Tutti si danno da fare e la parola d’ordine del progetto è creatività che non deve assolutamente mancare.

La rassegna prende il titolo di Ossana il borgo dai mille presepi che per il Natale 2022 è giunta alla ventiduesima edizione.Il programma prevede l’apertura dei mercatini dove poter ammirare la bravura e il talento degli artisti e chi vuole può comprare alcuni pezzi da portare a casa.

Tra i presepi ci sono: Il presepe in movimento, presepe della Grande Guerra, Il presepe dei Diritti delle Donne, il presepe in cera d’api. Chiunque venga a conoscenza di Ossana non potrà fare a meno di restare sorpreso dalla bellezza e dall’atmosfera suggestiva e magica che solo a Natale si respira.

