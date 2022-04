Tiberio Timperi su Ingrid Muccitelli: i fan li vorrebbero insieme. Cosa svela il conduttore sul loro rapporto

Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli sono una coppia strepitosa, i fan li vorrebbero vedere insieme anche fuori dallo studio. C'è qualcosa tra loro? Scopriamolo

Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli sono i due conduttori di “Uno Mattina in famiglia” che con il loro talento e modo di fare hanno conquistato la stima e l’affetto del pubblico italiano. Girano molte voci sul loro rapporto che sembra essere molto particolare.

Qualche tempo fa, è stata la diretta interessata a rivelare qualcosa sul suo collega affermando: “ Soprattutto con Tiberio ho un legame particolare. È davvero una bella persona e un serio professionista”.

LEGGI ANCHE:–Francesca Fialdini racconta tutti gli screzi con Tiberio Timperi: cosa ha svelato sul rapporto con il conduttore

Tiberio Timperi, la verità su Ingrid Muccitelli

Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli hanno un rapporto molto intimo e sono tanti i fan che li vorrebbero vedere insieme anche fuori dallo studio. Questo pensiero, però, resta soltanto un’utopia anche se i due non nascondono il fatto di essere molto amici e di stimarsi reciprocamente.

Sui social non mancano foto e video dei due conduttori, proprio oggi Tiberio ha pubblicato un video in cui riprende la collega che balla la canzone di Raffaella Carrà “A far l’amore comincia tu” e ironicamente il presentatore ha risposto:

“Se ti vesti da Raffa…si scherza, come sempre”.

Tanti hanno lasciato dei commenti sotto al post, tra questi si legge

“Belli e bravi. Tra tanti che si lasciano ci sarà pure qualcuno chi si unisce! Bellissima sorpresa da uovo di Pasqua. Se non adesso quando? Tiberio questa per me è la tua compagna giusta“.

Ma Timperi, sempre con la risposta pronta, ha immediatamente risposto:

“E’ la compagna di un mio amico. Mai nella vita, è una questione di etica anche se per altri non vale“.

I due colleghi continueranno a tenere compagnia al pubblico ancora per un po’ con nuove puntate di “Uno mattina“.

FOTO: @KIKAPRESS