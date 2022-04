Francesca Fialdini racconta tutti gli screzi con Tiberio Timperi: cosa ha svelato sul rapporto con il conduttore

Francesca Fialdini torna a parlare di Tiberio Timperi, ecco cosa ha rivelato al magazine Gente

In un’intervista concessa a CheTvFa, Francesca Fialdini ha svelato alcuni retroscena che riguardano lei e Tiberio Timperi.

Per anni si è parlato sul web di alcuni screzi avvenuti tra i due durante le edizioni de La vita in diretta in cui hanno lavorato fianco a fianco.

“Abbiamo avuto diversi scontri e screzi, tanto che in due o tre occasioni è stato necessario confrontarsi fuori dagli studi” ha spiegato Francesca.

I due non sono andati d’accordo fin dalla prima puntata insieme: in tanti ricordano quando Timperi (davanti a Maurizio Costanzo ospite) le diede della raccomandata.

La Fialdini ha raccontato anche di quella volta in cui le vennero dati dei fogli scritti dagli autori a pochi istanti dalla diretta: la conduttrice si rifiutò di leggerli in onda e la sua reazione creò ulteriori malumori con il collega.

Francesca Fialdini, l’ultima rivelazione su Tiberio Timperi

Francesca Fialdini ha rilasciato una nuova intervista dove ha raccontato alcuni dettagli della sua vita. Ha parlato anche dei vari colleghi con cui ha collaborato nel corso della sua carriera e tra questi ha fatto il nome di Tiberio Timperi.

L’intervista è stata pubblicata sul settimanale Gente ed ha affermato:

“Imprevedibile. Erano molto divertenti le cose successe in tv tra di noi. Tiberio non ha filtri nel bene e nel male. È un uomo molto sincero“.